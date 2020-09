Camera Commercio Molise, a settembre previste 980 assunzioni

In Molise, in base all’elaborazione dell’Ufficio rilevazioni statistiche della locale Camera di Commercio, le assunzioni previste dalle imprese nel mese di settembre sono circa 980. Rispetto allo stesso periodo di un anno fa la riduzione delle entrate programmate sarebbe pari a -24,5%, leggermente inferiore a quanto si verifica sul territorio nazionale (-28,7%). L’incertezza su una ripresa economica continuera’ anche nei prossimi mesi tanto che nell’intero trimestre settembre-novembre e’ prevista una riduzione delle entrate del 18,2% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Parallelamente, come succede a livello nazionale, anche in Molise aumenta la quota delle imprese, dal 41,7% di giugno al 62,5% di agosto), che prevede il recupero dei livelli produttivi pre-covid non prima di giugno 2021. A livello settoriale in Molise nel mese di settembre a contenere la flessione sono: Costruzioni (-16,7% la diminuzione ad un anno delle entrate previste) e i Servizi alle imprese (-17,2%). La scarsa domanda sui mercati internazionali penalizza, invece, le prospettive occupazionali dell’industria manifatturiera (-36,4%), cosi’ come la filiera del turismo e’ negativamente condizionata dalla caduta dei flussi turistici (-33,3%).