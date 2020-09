Trivento sulle reti Rai nella trasmissione “Kilimangiaro, il borgo dei borghi”. Il programma sarà registrato il prossimo 2 e 3 ottobre e metterà in competizione la città trignina con i borghi più belli della Penisola. La richiesta al presidente dell’Associazione Borghi più belli d’Italia è stata fatta lo scorso maggio dal sindaco Pasquale Corallo, “ringrazio innanzitutto il presidente Umberto Forte per aver accolto la nostra richiesta – riferisce il primo cittadino – eravamo in piena emergenza sanitaria dovuta al Covid, era il 13 maggio per la precisione, e pensai di inoltrare la richiesta. Credo sia una opportunità per Trivento, una importante vetrina, per far conoscere le nostre bellezze architettoniche, artistiche e paesaggistiche. Durante questa estate, in tanti hanno voluto visitarci, hanno apprezzato la città e il suo territorio. Continuiamo in questa direzione – chiude Pasquale Corallo – consapevoli delle importanti ricadute in termini di rilancio economico e sociale”.