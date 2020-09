Termoli Nuoto e La Fabbrica del Nuoto via alla stagione con tante novità.

Da poco sono riprese le attività della A.S.D Termoli Nuoto dopo una breve pausa di 15 giorni a cavallo del ferragosto. Con l’inizio della nuova stagione prenderanno forma una serie di iniziative fortemente volute dalle due società (Termoli Nuoto e La Fabbrica del Nuoto) che prevedono, come centro del progetto, la cura dell’individuo e del suo benessere psicofisico. Le ultime vicende globali hanno portato a riflessioni profonde che hanno spinto le due società, faccia della stessa medaglia, a scelte radicali e a dedicare particolare attenzione verso coloro che sceglieranno di condividere il prossimo futuro con i sodalizi termolesi. In aggiunta agli allenamenti propedeutici della stagione agonistica, le dirigenze hanno voluto arricchire il nuovo percorso con una serie di attività che vedrà coinvolti professionisti di fama nazionale e di alta competenza nella preparazione atletica.

Tale iniziativa ha visto, precisamente martedì 1 settembre, il primo incontro con Diego Polani, psicologo cognitivo comportamentale, collaboratore della nazionale italiana di nuoto. Egli ha incontrato in sequenza tutte le componenti del progetto sportivo, partendo dalle dirigenze, passando per i genitori e i tecnici, arrivando agli atleti. L’ iniziativa, coordinata dal direttore tecnico della Termoli Nuoto Luca Barsotti, è servita per gettare le basi e i principi sui quali strutturare il nuovo progetto. Tutte le componenti hanno iniziato a dare forma al primo nuovo mattone in relazione al proprio ruolo nell’ambito sportivo:

Ribadendo con vigore la valenza dello spirito come atto formativo dell’individuo.

 Dedicandosi alle richieste con ascolto ed empatia.

 Convogliando le ambizioni dei singoli in contesti possibili e adatti alle programmazioni.

 Centrando obiettivi tecnici con una didattica variegata e consapevole.

 Scegliendo mezzi didattici incentrati sul gioco, la scoperta e il problem solving.

 Comunicando con fermezza il senso di appartenenza ad una comunità nel rispetto degli individui e delle loro diversità, con il loro entusiasmo e ambizione, tutti raccolti sotto un’unica bandiera.

Diego Polani si è trattenuto dando piccole informazioni e stimoli a ogni gruppo che ha incontrato. Con gli atleti, ha proposto alcuni esercizi ludici di gruppo e di ascolto; ha informato i genitori dei pericoli che porta una ricerca ossessiva della competizione, dell’ importanza di vivere con leggerezza i primi anni di agonismo impostando regole e principi a casa e in piscina; ha stimolato i tecnici nel ricercare dinamiche di insegnamento legate alla scoperta e alla creatività in ambito ludico; infine ha stimolato i dirigenti nel focalizzate la propria missione, comunicandola con gioia, fermezza e vigore. Una giornata, quella sopra citata, da ricordare come un primo passo verso un nuovo stile….di vita!