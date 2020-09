Riapertura scuole, cantieri aperti per rispettare nuove regole di sicurezza

Cantieri aperti nelle scuole in vista della riapertura con nuove regole e spazi distanziati. Presidi e personale sono al lavoro per ripensare gli istituti ed essere pronti per accogliere gli studenti di ogni età. Quattrocento alunni, tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado: il comprensivo di Difesa Grande a Termoli si prepara per il suono della campanella. La nuova dirigente, Luana Occhionero ha assicurato il massimo impegno e un pieno raccordo con tutte le realtà coinvolte. Resta fondamentale un lavoro di rete che parte dalle famiglie e coinvolge scuola ed enti del territorio per essere pronti non solo dentro ma anche fuori.