La scuola riparte il 14, lavori in corso per ripartenza in sicurezza. Per le secondarie di secondo grado novità per gli organici

Manca poco alla riapertura delle scuole in Molise con un occhio sempre attento all’andamento della pandemia. Negli istituti si lavora alacremente per riapertura in sicurezza. “Sarà un anno particolare e diverso – ha detto Anna Paola Sabatini, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale – con il personale impegnato i corsi di formazione. Formazione per dirigenti, Ata e insegnanti realizzata in collaborazione con il Gemelli Molise. Poi c’è la formazione specifica per i referenti Covid, che ci saranno per ogni ordine di scuola. Avranno il compito di monitorare la situazione, controllare il rispetto delle regole e segnalare casi sospetti, avendo contatti con i dirigenti, le famiglie e le istituzioni”.

Banchi monoposto, distanziamento, mascherine quando necessario, igienizzazione e percorsi per ingresso e uscita e regole per il trasporto degli alunni. Aule apposite per gestire alcune potenziali situazioni di emergenza. Evitare i contatti in classe e dunque importanza anche agli strumenti tecnologici. Sono le novità di questo nuovo anno scolastico. La Sabatini ha annunciato un proprio decreto, poi, che si è aumentato di oltre 300 unità l’organico speciale proprio per il Covid, come richiesto per venire incontro alle esigenze e alle eventuali problematiche.