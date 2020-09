La Molisana Basket colpo di mercato a sorpresa. Firma Matea Nikolikj

La Molisana Magnolia Basket Campobasso ha annunciato una new entry,la diciottenne ala-pivot di 195 cm, Matea Nikolikj. La macedone può essere considerata italiana di formazione in quanto è cresciuta nel vivaio della Stella Azzurra di Roma. La neo rossoblù ha indossato in passato con soddisfazione la maglia del suo paese sia a livello giovanile che senior,affrontando anche l’Italia nelle qualificazioni agli europei 2019. Matea ha avuto l’opportunità di mettersi alla prova in Spagna nella Liga Endesa dell’Esino Lungo. la giovane giocatrice è stata selezionata da Catarina Pollino,un esempio del basket italiano. ORA,La new entry è pronta per questa nuova avventura a Campobasso, ha mostrato sempre interesse per l’universo Magnolia ,per i tifosi calorosi e non vede l’ora di fare bene in questa nuova stagione,con la speranza di integrarsi e maturare in ogni ambito. Nel frattempo sul versante agonistico ci sono state delle novità per quanto riguarda le amichevoli in vista delle nuova stagione. Infatti,le magnolie hanno in programma questo sabato il primo testa amichevole a Battipaglia,per poi spostarsi in Sicilia dove affronteranno il Ragusa venerdì 18 e sabato 19. Intanto domani sera dalle 19 l’argentina Carolina Sanchez sarà ospite della diretta istangram curata da Mary Sbrissa per Lega Basket Femminile sull’account ufficiale della federazione.



Inoltre,proseguono i lavori per la nuova casa della Molisana Basket. L’area di selvapiana a campobasso è un cantiere in fermento per quello che sarà il nuovo teatro delle sfide per il club rossoblù nella prossima serie A1. Tanti i lavori previsti per la costruzione della nuova location per i fioridacciaio,A partire dalla risistemazione del tetto,dal parquet di ultima generazione,.tutti i lavori a carico della società rossoblu ,per un valore di 150 mila euro. Accanto a queste opere, l’impianto subirà un profondo restyling anche all’interno con la sistemazione delle tribune per una capienza totale di circa 1.300 posti ed il posizionamento di led ed illuminazione a basso impatto ambientale ed alto efficientamento energetico. Questi aspetti, invece, saranno legati ad un finanziamento di 500mila euro richiesto dal Comune di Campobasso e concesso immediatamente dalla Regione Molise. In più la Molisana Magnolia ha dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2020/202, la prima in serie A1 nella storia dei fioridacciaio e dell’intero Molise. In questa prima fase saranno 200 i tagliandi a disposizione a partire da ieri. Si da la precedenza agli abbonati dell’ultima stagione che hanno l’opportunità di fare il loro abbonamento fino a domenica 13 settembre .Mentre dal 14 sino alla prima decade di ottobre riguarderà tutti gli appassionati. Gli abbonamenti potranno essere prenotati tramite il sito web e potranno essere pagati telefonicamente o fisicamente.