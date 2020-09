Esploriamo i borghi del Molise: Roccamandolfi

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Roccamandolfi, comune in provincia di Isernia.

Roccamandolfi era conosciuta come la patria dei briganti. I frequenti fenomeni di brigantaggio erano infatti favoriti dalla struttura del territorio che garantiva un sicuro rifugio.

Ci lasciamo incuriosire dalla leggendaria storia che avvolge la figura di Sabatino Lombardi soprannominato “il Maligno”, il quale non nacque brigante ma lo divenne solo in seguito, come reazione ad una serie di torti e ingiustizie subiti.

Passeggiando per la cittadina, la nostra attenzione si ferma sulle quattro misure circolari corrispondenti al “tomolo”, al “mezzetto”, al “quarto” e alla “misura”, utilizzate come unità di misura per granaglie.

Una Croce Viaria in pietra è collocata sotto un arco rinascimentale.

Roccamandolfi si caratterizza inoltre per il suo costume tradizionale, considerato uno dei costumi tradizionali più belli d’Italia.

Camminare lungo i vicoli e le piazzette di Roccamandolfi è come fare un salto indietro nel tempo, che ci consente di rivivere quella forma di turismo lento e autentico che i borghi del Molise riescono perfettamente a regalare ai loro visitatori.

