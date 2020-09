Caso Gervasoni, parla Elly Schlein: “Io sto bene, ma è il Paese che non sta bene”

“Grazie a tutti per la solidarietà, io sto bene, ma è il paese che credo non stia tanto bene”. Così la vicepresdiente dell’Emilia Romagna Elly Schlein commenta l’attacco ricevuto dal professore Marco Gervasoni, docente dell’Università del Molise finito nella bufera per un commento sui social alla copertina che il settimanale L’Espresso ha dedicato alla vice di Bonaccini. La Schlein parla intervenendo ad un dibattito della Festa nazionale dell’Unità di Modena, confrontandosi con i giornalisti Luca Bottura e Selvaggia Lucarelli, e invita a “non cadere in quello che è un vero e proprio tranello”: “Ogni violta che una donna prova a tracciare una prospettiva polica sollevando alcuni problemi – sottolinea – riescono sempre a spostare l’attenzione su qualcosa di diverso”. E conclude: “Io in quell’intervista dicevo alcune cose, discutiamo di quelle e non di altro”.