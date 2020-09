Capracotta. Festa Madonna di Loreto rinviata all’anno prossimo

A Capracotta è senza dubbio la festa più amata. Una ricorrenza talmente speciale che si celebra ogni tre anni, per consentire a tutti di esserci. Proprio in questi giorni tantissimi capracottesi sarebbero arrivati da ogni angolo del mondo per rendere omaggio alla Madonna di Loreto. Ma anche per riabbracciare i familiari e gli amici di sempre. E invece a causa della pandemia tutto questo non ci sarà. Qualcuno è tornato comunque, raccogliendosi in preghiera nella chiesetta alle porte del paese. I riti religiosi sono stati confermati, ma non è la stessa cosa, ha ammesso il parroco, don Elio Venditti. L’augurio di tutti è che si esca al più presto da questo incubo. Ciò permetterebbe di recuperare i festeggiamenti nel 2021. Sindaco, parroco e vescovo si stanno già confrontando. Pandemia permettendo, dunque, l’appuntamento è rimandato all’anno prossimo.