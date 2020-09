Calcio, rischio slittamento per Lega Pro e Serie D. In casa Agnone ai nastri di partenza la nuova stagione

Preoccupazione sulla data dell’inizio della stagione, questa volta non c’entra il covid bensì un errore di forma. Entro ieri pomeriggio era attesa la sentenza sul procedimento Picerno-Bitonto ma secondo quanto riferito la FIGC avrebbe adottato il rito classico anzichè quello abbreviato, ossia una procedura più lunga e non d’urgenza. La conseguenza sarebbe lo slittamento della discussione, probabilmente al 16 settembre, con ritardi anche nella sentenza per deliberare definitivamente sulla combine tra Bitonto e Picerno. Senza un parere definitivo la Lega Pro e la serie D non possono, dunque, stilare gironi e calendari per la nuova stagione con il rischio concreto di un rinvio della prima giornata di campionato fissata per il 27 settembre. Una condizione che ovviamente non ci auguriamo. In definitiva il rischio per il rinvio è concreto, dai quartieri della Lega fanno sapere che questa è l’estrema ratio e si cercherà in tutti i modi di far partire il campionato regolarmente il 27 settembre. Ricordiamo che il Campobasso, ad esempio, non giocherà il primo turno di Coppa Italia, considerato il passaggio diretto al turno successivo, grazie alla posizione in classifica maturata lo scorso anno. Lupi che dunque sperano di poter scendere in campo per la prima apparizione regolarmente il 27 di questo mese. Intanto arriva un ulteriore prolungamento per la possibile riapertura, seppur con numero limitato, degli stadi. Il premier, Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm per prorogare la validità delle norme anti-Covid sino al 7 ottobre e non più al 30 settembre come era inizialmente previsto.

Per quanto riguarda il Campobasso, prosegue la preparazione atletica della squadra. Manca il famoso tassello, la prima punta da consegnare a Cudini. La sensazione è che l’operazione si può chiudere questa settimana. Le direzioni portano a Nando Sforzini, con l’esperto attaccante la giornata di oggi è quella decisiva. Le parti si sono aggiornate per una risposta definitiva, il bomber ex Palermo sta valutando la scelta per questioni familiari. Dunque entro oggi o al massimo domani si definirà in modo positivo o negativo la questione legata a Sforzini. In alternativa la società sta già lavorando su altre piste per completare in modo definitivo il reparto offensivo che conta su Cogliati, Esposito, Di Domenicantonio e il giovanissimo Vitali. Lo staff tecnico ha programmato un’amichevole contro il Campodipietra, giovedì alle 16.00, presso il nuovissimo impianto in erba sintetica del comune alle porte di Campobasso. Un’uscita sicuramente importante per dare sfogo sul campo ad un lavoro iniziato il 1 di agosto. Amichevole interessante contro il Campodipietra che è sicuramente una delle migliori squadre del campionato di Eccellenza molisano. Non solo, possibile anche un’altra uscita contro il Fasano, già avversario del Vastogirardi domenica scorsa. Il team pugliese è a Campitello Matese per la preparazione, e potrebbe venire nel capoluogo, o al massimo sul sintetico di Ripalimosani per svolgere un incontro amichevole contro il team di Cudini.

Infine, domani dovrebbe essere il giorno giusto per l’avvio della stagione dell’Olimpia Agnonese. Il passaggio chiave, della concessione dell’ostello comunale, “Casa Olympia”, da parte del commissario prefettizio. Una struttura necessaria alla società granata per ospitare i calciatori non solo durante la preparazione atletica ma anche durante l’intera stagione. Il passaggio formale dovrebbe arrivare entro oggi, in modo tale da avviare la preparazione domani, con la firma di mister Senigagliesi e l’arrivo di un gruppo di giovani calciatori già bloccati dalla società. Pippo Litterio, il capitano storico dai tempi del passaggio dall’Eccellenza alla serie D nella stagione 2006/2007, è senza dubbio l’elemento da cui ripartire. Una bandiera, ai margini della squadra nella passata stagione per un lungo infortunio. In netto ritardo sulla tabella di marcia bisognerà fare di necessità virtù e organizzare una rosa pronta per giocarsi la salvezza, un’impresa non semplice, nonostante la grande esperienza dei dirigenti granata ormai da 15 anni protagonisti nel panorama del mondo serie D.