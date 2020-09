Al via le domande per il bando pubblico “Creazione d’impresa”

Al via dalle 12 di oggi 8 settembre e fino alle 12 del prossimo 8 ottobre, i termini per presentare le domande al Bando pubblico regionale ‘Creazione d’impresa’, volto a supportare la nascita di nuove imprese sul territorio regionale. Le agevolazioni riguardano i disoccupati residenti in Molise con un’eta’ compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti che costituiscono, o rilevano, un’impresa nel settore del turismo, della fornitura di servizi, produzione di beni, commercio e attivita’ libero professionali.

La copertura prevista a fondo perduto, fino al 90% delle spese di investimento e di avvio dell’attivita’, e’ di 30 mila euro per ogni richiedente. La soglia sale fino ad un massimo di 90 mila euro se la societa’ richiedente e’ composta da almeno 3 soci. “Si tratta – commenta l’assessore regionale Vincenzo Cotugno – di un altro importante sostegno al tessuto economico regionale duramente colpito dalla pandemia. Dopo i bandi per sostenere a fondo perduto le aziende esistenti sul territorio, abbiamo varato una misura che mira a creare nuove imprese, dando un importante sostegno alla realizzazione di nuovi progetti aziendali in regione”.

Le spese ammesse a beneficio riguardano: attrezzature, impianti, macchinari di processo e allacciamenti, programmi informatici, beni immateriali a utilita’ pluriennale, ristrutturazione di immobili, costi connessi all’avvio dell’attivita’ per i primi 12 mesi. La dotazione finanziaria complessiva, derivante da risorse del Por Molise Fesr-Fse 2014-2020, e’ di circa 4 milioni di euro. Le domande vanno inviate con una pec a: sviluppoitaliamolise@legalmail.it.