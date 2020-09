“Leggendo il commento che un illustre professore universitario del nostro ateneo ha scritto nei confronti di Elly Schlein, Vice presidente dell’Emilia Romagna, restiamo senza parole!”. Queste le parole delle Donne Democratiche riguardo le dichiarazioni che hanno fatto discutere in questi giorni.

“Senza parole – hanno continuato nella nota – perché nel 2020 leggere certi commenti non è solo anacronistico, ma anche completamente inadeguato. Senza ricostruire ciò che è accaduto (sulle cronache nazionali da giorni), siamo realmente sorpresi che un professore universitario, che insegna alle giovani menti, che è depositario di un sapere più alto, possa aver messo in atto una delle uscite meno edificanti degli ultimi tempi. E come spesso accade hanno detto ancora le Donne Democratiche – la pezza è peggiore del buco! Dichiara il “Professore” di aver messo in pratica un esperimento sociale e politico. Diciamo a questo accademico, che già in passato si era scagliato contro Ilaria Cucchi, contro la senatrice Liliana Segre e contro Carola Rackete, che la politica ha, tra i suoi scopi, la direzione della vita pubblica e nella direzione della vita pubblica, il rispetto, la delicatezza e la consapevolezza, sono cardini, non orpelli”.

Gli esperimenti lasciamoli agli scienziati. Al professor Gervasoni – hanno rimarcato le Donne Democratiche del Molise – suggeriamo di dedicare un po’ di tempo alla lettura di un manuale bon ton. Se non altro – hanno concluso – per non mettere in imbarazzo il suo ateneo e noi Molisani”.