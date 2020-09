29 second read

Il Comune di Isernia ricorda ai contribuenti che il prossimo 16 settembre è il termine ultimo per il versamento dell’acconto IMU, già in scadenza il 16 giugno scorso e il cui pagamento, in ragione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, venne differito di tre mesi dall’amministrazione comunale.