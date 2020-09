Esploriamo i borghi del Molise: Lucito

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Lucito, comune in provincia di Campobasso.

La nascita del borgo risale all’epoca dei Longobardi, quando, per sfuggire agli attacchi e alle invasioni, pastori e agricoltori si nascondevano nelle caverne ricavate all’interno del tufo della collina “Colle a grotte” su cui poi, successivamente, è sorto Lucito. L’11 e il 12 maggio Lucito festeggia il suo Patrono San Nicola con la fiaccolata dell’11 a cui segue la processione del 12 che conduce la statua del Santo presso la Chiesa a lui dedicata. La chiesa fu costruita nel XIV secolo sui resti di un monastero benedettino. Fu danneggiata dai terremoti del 1456 e del 1805, per poi essere restaurata completamente nel 1897.

Lucito è inoltre noto per ospitare il Museo dell’Arte Contadina nato con lo scopo di promuovere la conoscenza della civiltà rurale attraverso una splendida esposizione di strumenti e attrezzi agricoli del passato.

Per ulteriori informazioni visita: Comune di Lucito