Emergenza idrica senza fine per il Basso Molise: week end infernale, sindaci infuriati

Solo una settimana fa l’incontro in Regione con il presidente Toma e i vertici di Molise Acque, che avevano rassicurato sulla risoluzione dell’emergenza idrica con i lavori di collegamento dell’acquedotto molisano sinistro al molisano centrale. Invece nel week end appena trascorso molti paesi del Basso Molise sono rimasti a secco. Montecilfone e Tavenna i comuni più penalizzati anche a causa dell’utilizzo al minimo del serbatoio comunale, danneggiato dal sisma del 2018. Ma i problemi hanno riguardato anche Castelmauro, Palata, Acquaviva, Montemitro, Montefalcone, San Felice del Molise, Mafalda. Un’emergenza idrica che ha tenuto in scacco i comuni per tutta l’estate e che continua a farlo. “Ci avevano anche detto che avrebbe aumentato la portata dell’acqua in entrata, ma abbiamo notato qualche differenza solo i primi giorni, poi è tornato tutto come prima, quindi hanno di nuovo abbassato il flusso” tuona il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes, che critica aspramente la gestione da parte di Molise Acque. “Da sabato non abbiamo acqua, solo domenica sera ci hanno comunicato che c’erano state delle rotture nella zona di Duronia Sant’Angelo Limosano e che per questo sospendevano il flusso, ma per noi il week end è stato infernale. Il flusso era stato sospeso già da sabato – ha aggiunto stizzito Manes che torna a tuonare contro la gestione di Molise Acque, anche quella della comunicazione, un misto tra pec e messaggi whatsapp. “Non è più possibile sopportare questi disagi, o ci stanno prendendo in giro o c’è qualcosa sotto” ha continuato Manes, che non è l’unico sindaco a pensare che ci sia qualcosa di strano ed è per questo che ha chiesto di avere accesso alle carte. L’interruzione del flusso, questa volta, ha riguardato anche i comuni di Pietracupa, Salcito, Trivento, San’angelo Limosano, San Biase, Lucito, Lupara, Castelbottaccio, Roccavivara.