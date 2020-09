Elezioni, a Vinchiaturo i seggi elettorali saranno allestiti nei locali della Curia

A Vinchiaturo i seggi elettorali per le prossime elezioni del 20 e 21 saranno spostati in locali extrascolastici.

La decisione del sindaco e dell’amministrazione Comunale è stata già comunicata alla Prefettura ed alla Commissione Elettorale.

” Siamo tutti preoccupati per l’inizio della scuola – ha commentato il sindaco Luigi Valente – ma anche della necessità di svolgere le lezioni in sicurezza; purtroppo lo svolgimento del Referendum del 20 e 21 Settembre negli Edifici Scolastici, quindi solo 5 giorni dopo l’inizio delle lezioni, crea problemi di organizzazione.

Per questo motivo – ha concluso Valente – aderendo alla richiesta della Prefettura, i seggi saranno allestiti nei locali della Curia che fino al 2019 ospitavano la Scuola per l’Infanzia.