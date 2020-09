Cus Molise: FIT&BOXE undicesima stagione. Licia Frabotta: “Lavoriamo in sicurezza”

Nel panorama del fitness al Cus Molise il corso di Fit&Boxe® rappresenta più di una certezza. A metà settembre si tornerà ad indossare i guantoni e a divertirsi grazie alla professionalità e alla competenza di Licia Frabotta, istruttrice di lungo corso che ha saputo attirare l’attenzione di appassionati e curiosi e nel corso del tempo fare del corso un punto di riferimento al centro universitario sportivo del Molise. Per la Frabotta, trainer del Team Italia Fit&Boxe Academy®, quello che partirà a breve sarà l’undicesimo anno sotto i colori nero-verdi del Cus Molise. Un traguardo di assoluta rilevanza che testimonia la sua esperienza e la validità del corso non solo dal punto di vista tecnico. Si ripartirà in totale sicurezza in una sala nella quale i sacchi saranno messi a distanza di sicurezza (con postazioni prestabilite) e in un ambiente che sarà sanificato con macchine all’ozono della Bio 3 Gen ogni fine lezione. Inoltre ci sarà la possibilità di cambiarsi negli spogliatoi che sono stati adeguati rispetto a quella che è la situazione attuale che stiamo vivendo. Spogliatoi che sono stati ampliati (con più postazioni tutte distanziate) e che permetteranno dunque di essere in totale sicurezza riducendo così il rischio di contagio. Diversi i format dell’Academy che saranno praticati.

Fit&Boxe® Classic – Classico allenamento con il sacco che consente di portare ad un livello abbordabile per chiunque gli sport da combattimento che sono, per intensità e difficoltà, percepiti come sport praticabili da pochi. E’ una disciplina molto allenante e, come tutti gli sport da combattimento, è adrenalinica e molto coinvolgente, permette di scaricare stress, nervosismi ed emozioni negative con estrema facilità.

F2®-Fight&Functional – Format, inserito da qualche anno Si articola fondamentalmente in tre grandi aree quella del lavoro tecnico a vuoto, quella del lavoro a coppie (nel quale non è previsto il contatto, ma solo lo scambio tecnico sui guanti del compagno di allenamento) e l’area di raccordo che utilizza esercizi di potenziamento e esercizi tratti dall’allenamento funzionale.

Boxe&Bo® – Metodologia di allenamento che si differenzia innanzitutto per l’utilizzo di un’arma, caratterizzata da un elevato dispendio energetico ed è un lavoro che favorisce il potenziamento della fascia addominale obliqua.

Ve&ring® – Una metodologia originale ed innovativa, che unisce l’efficacia allenante delle tecniche degli sport da combattimento alla semplicità dei movimenti naturali, quelli classici del fitness, degli sport in generale e della ginnastica, attraverso spazialità, direzioni ed emozioni sonore. Tutto questo martedì e giovedì alle ore 20.00. “Sono felice di poter cominciare un’altra stagione al Cus Molise che è ormai la mia seconda casa – afferma Licia Frabotta – sicuramente ci attende un anno particolare a causa della pandemia da Covid 19 che ci sta attanagliando. Sono convinta che con grande attenzione, rispettando le regole che ci sono state imposte, possiamo divertirci e lavorare con tranquillità.

Questa è una disciplina che sta prendendo sempre più piede. Sono felice del lavoro svolto nel corso di questi anni e credo che si possa continuare sulla strada intrapresa. Nel tempo abbiamo costruito una base solida e importante che ci ha permesso di lanciare in orbita la specialità, ora dobbiamo continuare a lavorare per cercare di incrementare, ove possibile, i numeri. Sono convinta che anche nel corso di questa stagione potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.