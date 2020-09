Coronavirus, un dipendente del Gemelli Molise positivo. I vertici della struttura: situazione sotto controllo

Coronavirus, un caso positivo al Covid 19 è stato registrato al Gemelli Molise. Si tratta di un dipendente che, hanno precisato dalla struttura di contrada Tappino, non era presente nel luogo di lavoro già da alcuni giorni. Appena accertata la positività, a scopo preventivo, sono stati sottoposti a tampone il personale ed i pazienti che erano entrati in contatto con il dipendente. Al momento nessuno presenta sintomi e la situazione è sotto controllo. “L’ospedale ha sempre adottato tutte le misure necessarie per prevenire il contagio da Covid 19 – si legge in una nota dei vertici della struttura ospedaliera – incluso i test seriologici e l’utilizzo delle mascherine, in modo da assicurare la massima sicurezza possibile”.