Cln Cus Molise, oggi il via alla preparazione. Sanginario: “Momento importante, abbiamo tanta voglia di confermarci”

Vacanze terminate per il Circolo La Nebbia Cus Molise che si ritroverà stasera alle 20.00 al Palaunimol per l’inizio della preparazione precampionato. Cinque settimane di duro lavoro con diverse amichevoli, utili per verificare il lavoro svolto in palestra. Una rosa composta da elementi giovani e qualche giocatore di grande esperienza, il giusto mix per affrontare nel migliore dei modi il secondo campionato di A2 consecutivo. Programmazione, serietà e qualità del lavoro sono alla base dei risultati positivi conquistati dal club molisano che ha saputo mettere ogni tassello al proprio posto ed ha raccolto i frutti di quanto seminato. Oggi parte una nuova avventura, la squadra si allenerà in sicurezza, con l’entusiasmo di sempre. Lo conferma il tecnico Marco Sanginario trainer storico del sodalizio presieduto dalla famiglia Dell’Omo. “Siamo pronti e carichi – dice – anche perché dopo il lungo stop dovuto al lockdown abbiamo voglia di riprendere da dove abbiamo terminato lo scorso anno. Siamo stati costretti a chiudere prima la scorsa stagione ma è stato giusto così perché la salute viene prima di tutto. Oggi abbiamo la possibilità di riprendere l’attività facendo attenzione e rispettando le regole che ci sono state imposte, siamo felici di questo e cercheremo di lavorare nel migliore dei modi per arrivare all’inizio del campionato in buona condizione”.

Il pensiero del tecnico va a quella che sarà la nuova avventura. “La rosa sarà un mix tra giocatori locali e stranieri pronti a fare la differenza nelle partite più importanti – interviene il trainer – abbiamo inserito elementi di prospettiva a quelli della vecchia guardia e siamo sicuri che ognuno potrà dare un contributo importante alla causa. Il nostro è stato un mercato oculato, non abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, convinti di poter portare in alto i colori del Cln Cus Molise e del Molise in ambito nazionale così come abbiamo fatto lo scorso anno. Confermarsi nello sport non è mai facile ma abbiamo la possibilità di farlo”. Sanginario ha come sempre le idee chiare. “Il primo obiettivo deve essere quello della salvezza – dice – poi se dovesse arrivare qualcosa di più lo accetteremo volentieri. Abbiamo sempre puntato sulla forza del gruppo e sarà così anche per la prossima stagione”.