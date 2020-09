Abbonamenti trasporto scuola pagati nel periodo lockdown, famiglie chiedono di utilizzarli a settembre

Abbonamenti per il trasporto scolastico pagati per il mese di marzo ma poi non utilizzati a causa del lockdown. Sono numerose le segnalazioni dei genitori degli studenti che chiedono alla Sati e ad altre compagnie di poter utilizzare la quota già versata per il mese di settembre in modo da recuperare i viaggi non utilizzati. Un disagio che pesa sui redditi delle famiglie e che potrebbe essere risolto in vista della riapertura degli istituti.