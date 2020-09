Secondo appuntamento con le visite guidate nel centro storico di Venafro

Dopo il positivo esito di “ Capabball’ “ per partecipazione ed interessi, eccoci al secondo appuntamento itinerante nella Venafro antica, “ Cappammont’ “, promosso da “I Venafrani per Venafro” per riscoprire bellezze e suggestioni degli antichi quartieri cittadini. Ci si ritroverà alle h 17,30 di lunedì 7 al quartiere Ciaraffella, zona meridionale dell’abitato caratterizzata dalle acque sorgive, dal laghetto, dalla fonte delle Quattro Cannelle e dalla Palazzina Liberty, da dove ci si incamminerà verso la parte alta dell’abitato alla ricerca di storia, personaggi e particolarità venafrane dei tempi trascorsi. Il percorso di “ Capammont’“: Ciaraffella, Incrocio Santa Lucia, Via Amico da Venafro, Piazza Merola e Chiesa San Francesco, Zona “Le Monache”, ex Seminario Vescovile, Edicola SS. Martiri Via Cavour, Quartiere Mercato, Vico Parasacco, Via Redenzione, Piazzetta SS. Annunziata, La Portella, Strada esterna del Colle, Ingresso Cavalli di Castello Pandone e Piazza Totò (conclusione).

Tonino Atella