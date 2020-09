Coronavirus, torna a salire la curva dei contagi in Molise: dieci positivi di cui otto a Campobasso

Torna a salire la curva dei contagi anche in Molise. Sono dieci i nuovi casi positivi emersi dai 135 tamponi processati. 8 a Campobasso, contagiati da un’unica persona che era risultata positiva. Si tratta per la maggior parte di giovani, tutti asintomatici. Un altro positivo è stato individuato a Campodipietra, su segnalazione del medico curante ed uno a Sant’Agapito che aveva fatto il tampone prima di essere sottoposto ad intervento chirurgico. Salgono così ad 87 gli attualmente positivi, di cui 73 in provincia di Campobasso, 14 in quella di Isernia. Sono 546 i tamponi positivi, 34109 quelli processati dall’inizio dell’emergenza. Resta fermo a tre il numero delle persone ricoverate in Malattie infettive del Cardarelli, 436 i pazienti guariti. 23 le persone decedute dall’inizio della pandemia. 109 le persone in isolamento.