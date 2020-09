Tartufo, a Campobasso evento nazionale sulla candidatura a patrimonio immateriale Unesco

Evento nazionale, a Campobasso, per parlare di tartufo. E’ stato infatti presentato al Centrum Palace , il dossier di candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco, della cerca e cava del tartufo, attesa per il 2021. Una manifestazione alla quale hanno partecipato esperti provenienti da tutta Italia per confrontarsi sulle prospettive di sviluppo dell’economia grazie alla commercializzazione del pregiato fungo ipogeo, che vive, cioè sotto terra. Una opportunità da cogliere al volo. Tanto che la Regione Molise è in prima fila per la sua valorizzazione. La manifestazione di Campobasso è la prima di una serie in programma in tutta Italia, per rafforzare la candidatura al riconoscimento dell’importante sigillo.