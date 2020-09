Campionato Italiano Slalom appuntamento in Puglia per Fabio Emanuele

Mancano poche ore all’8° Slalom dei Trulli, terza prova del Campionato Italiano di specialità ACI Sport, in programma domani in Puglia. La classifica del Campionato Italiano Assoluto Slalom vede al comando Fabio Emanuele. Il sei volte Campione Italiano Slalom, l’ultima nel 2019, guida, al volante della sua Osella PA 9/90 Alfa Romeo, con 32,5 punti frutto di un terzo posto allo conquistato al Trofeo Vulture Melfese e di un primo al recente Slalom Sette Tornanti, l’unico appuntamento della serie tricolore corso al nord e l’unico con un coefficiente 1,5. Salvatore Venanzio, infatti, che su Radical SR4 Suzuki ha ottenuto gli stessi risultati ma a date invertite – primo al Vulture Melfese, terzo al Sette Tornanti – è secondo con 30 punti. Sul gradino più basso di un primo e molto provvisorio podio di stagione, attualmente fissato a quota 24, si accodano in due: Luigi Vinaccia con una Osella PA 9/90 Honda e Michele Puglisi con una Radical SR4 Suzuki.

E’ pronto dunque a tornare a Monopoli, Fabio Emanuele, che si è detto entusiasta di prendere parte ad una gara che ormai gli appartiene da diversi anni. Si tratta di un percorso molto veloce e molto tecnico, che vedrà ai nastri di partenza tutti i big del circuito. Oltre a Fabio Emanuele, in lizza per la vittoria ci sono anche Luigi Vinaccia e Salvatore Venanzio. Ma, a pronostici fatti, le carte sono tutte da giocare. La gara, organizzata dall’Automobile Club Bari Bat in collaborazione con la scuderia Basilicata Motorsport, metterà alla prova i concorrenti in spettacolari sfide di velocità e abilità sulla strada “panoramica” che da Monopoli conduce alla Selva di Fasano, lungo un percorso di 3500 metri scanditi da sedici barriere di rallentamento. Si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari e sportivi in regime di prevenzione Covid-19 ed in assenza di pubblico. Appuntamento dunque a domani; la kermesse inizierà alle ore 9.30 con la ricognizione ufficiale, seguita da tre manches cronometrate, e si concluderà alle 16,45 con le premiazioni.