Termoli, dopo investimento mortale appello per sicurezza sulle strade

Si sono svolti i funerali di Lina De Rosa, la donna di 79 anni morta dopo un investimento avvenuto in pieno centro a Termoli. A luglio non ce l’ha fatta un uomo di 72 anni travolto in via Corsica a pochi metri dal negozio di famiglia. Due vittime e un problema, quello della sicurezza stradale, che si rinnova in città mentre le indagini faranno chiarezza sull’accaduto.

I due casi evidenziano anche altri episodi avvenuti negli ultimi mesi a Termoli con conseguenze meno gravi ma che non devono fare abbassare la guardia.

Sulla questione è intervenuta la consigliera regionale, Aida Romagnuolo, con la proposta di dissuasori di velocità come dossi artificiali e autovelox mobili nelle zone più critiche della città, e di creare ulteriori percorsi pedonali evidenziando sempre il lavoro svolto dalla polizia municipale e da tutte le forze dell’ordine.

Sotto la lente, solo per fare qualche esempio, via Madonna delle Grazie e via Martiri della Resistenza e l’incrocio di Via Panama con Via De Gasperi, dove tra l’ altro è presente anche una zona giochi riservata ai bambini. Non manca un appello a tenere comportamenti corretti, a non usare il cellulare alla guida rispetto a chi lo fa anche in motorino e in bicicletta rischiando di travolgere qualcuno a causa di queste distrazioni sempre più diffuse alla mancanza di senso di responsabilità.

La consigliera Aida Romagnuolo si rivolge al Comune con un invito – ha affermato – al sindaco Roberti sempre molto sensibile al problema, e all’assessore comunale alla viabilità Ferrazzano.

“Bisogna intervenire con la massima urgenza ed efficacia – ha concluso l’esponente regionale – per tutelare sempre l’incolumità e la sicurezza di tutti i cittadini”.