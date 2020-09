Esploriamo i borghi del Molise: Carpinone

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Carpinone, comune in provincia di Isernia. Quali sono le origini del suo nome?

Il nome Carpinone potrebbe derivare dal fiume Carpino, o da quello dell’omonima pianta forestale (il Carpino). In realtà potrebbe avere anche un’origine longobarda assumendo quindi il significato di “luogo dell’acqua fredda”. E le sue origine storiche?

Le origini di Carpinone probabilmente risalgono all’epoca romana. Durante la dominazione dei Longobardi, Carpinone faceva parte della Contea di Isernia e, in epoca normanna e sveva, della Contea di Molise.

Passeggiando per il centro storico, non possiamo non notare la bellezza di questo piccolo borgo medievale con i suoi vicoli, le sue stradine e le sue piccole piazze sparse per la cittadina. Carpinone è circondato da due antiche cinta murarie di cui una si colloca intorno il castello Caldora di epoca medievale, l’altra circonda invece la parte bassa del paese.

