Coronavirus: 334 tamponi processati e nessun nuovo caso positivo. A Campobasso 3 guariti

Giornata positiva quella appena trascorsa sul fronte dell’emergenza coronavirus in regione. Ben 334 i tamponi processati, tutti risultati negativi e dunque nessun nuovo caso. Ci sono invece tre nuovi guariti, tutti a Campobasso, due appartengono al cluster dei turisti rientrati dalla Grecia e uno al cluster dei venezuelani arrivati in città all’inizio di luglio. Scende così a 75 il numero degli attualmente positivi in regione e sale a 436 quello dei guariti. Restano 3 le persone ricoverate in ospedale.