Coppa Italia regionale, week end di gare

Ieri è arrivato l’ok della Regione al Protocollo stilato dal comitato scientifico della FIGC Molise Per favorire la ripresa in sicurezza dell’attività ufficiale e degli allenamenti del calcio dilettantistico e giovanile. Il Protocollo Attuativo ha dato il via libera alle attività agonistiche, che inizieranno questo week-end.

Si apre domani la Coppa Italia regionale quattro le gare in programma. Al Marco Vitantonio il Ripalimosani ospiterà il Castel Di Sangro, sul sintetico di Mirabello il Quartere Campobasso Nord se la vedrà con il Venafro, Sesto Campano – Atletico San Pietro in Valle e Baranello – Guardialfiera chiudono il quadro delle gare di domani. Per vedere all’opera le big della massima serie regionale bisognerà attendere la domenica. Sugli scudi, visti gli organici:Aurora Alto Casrtano, Città d’Isernia e Campodipietra. La formazione della provincia di Caserta ospiterà a Capriati a Volturno la Maronea. Si torna in campo al Lancellotta d’Isernia con i bianco celesti pronti ad ospitare l’Atlitia Samnium. I rossoblù di mister Cordone inaugureranno il nuovo impianto di Campodipietra contro l’Atletico Torremaggiore. Sfida interessante all’Acquasantianni: Trivento – Bojano. Due squadre giovani ma con qualche innesto d’esperienza, trignini pronti a ben figurare in Promozione matesini in Eccellenza. Al Vincenzo Cosco di Santa Croce di Magliano la Turris ospiterà il Città di Termoli. A qualche chilometro di distanza l’Aurora Ururi di mister Melchiorre se la vedrà al Fiorilli con il Campomarino. Restando nel basso Molise è in programma anche Cliternina – Gambatesa. Doppio appuntamento sul campo comunale di Baranello che dopo la gara del sabato dei padroni di casa, domenica sarà location anche di Spinete San Leucio Volturina. A chiudere il quadro della gare della domenica Ala Fides – Virtus Gioiese e Pietramontecorvino – Polisportiva Fortore. Fischio d’inizio per tutte alle 16,00. Il quadro della prima giornata, però, non si completa nel weekend: mercoeldì prossimo al Cannarsa si gioca Termoli 2016 – Real Guglionesi e mercoledì 16 Petacciato – Campobasso 1919.