10 Settembre, anniversario del bombardamento di Isernia

Il prossimo 10 settembre ricorrerà il 77° anniversario del bombardamento subito da Isernia nel 1943. Questo il programma della cerimonia commemorativa:

Alle 10:15, raduno dei partecipanti in piazza Andrea d’Isernia. Alle 10:23, i rintocchi delle campane della basilica di San Pietro rievocheranno il momento in cui caddero le prime bombe sulla città. Alle 10:30, celebrazione della santa messa in cattedrale. Al termine della funzione religiosa, alle 11:30, in piazza X Settembre si procederà alla deposizione di una corona d’alloro ai piedi del monumento alle vittime del bombardamento del 1943. Seguirà un intervento del sindaco Giacomo d’Apollonio che ricorderà quel tragico evento. Infine, verrà deposta una seconda corona d’alloro davanti al sacrario allestito all’interno del Museo Civico, in piazza Celestino V.