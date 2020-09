Castellino del Biferno. Vitale: i briganti non erano delinquenti, lottavano contro gli invasori

Delinquenti o ribelli? Dalla nascita del regno d’Italia in poi questa figura è stata sempre descritta con disprezzo e un certo pregiudizio. Ma non tutti la pensano così. In fondo la storia la scrivono i vincitori, naturalmente a loro piacimento. La musica in effetti cambia quando quelle pagine vengono lette da un’altra prospettiva. Per diversi meridionali Garibaldi e il re Vittorio Emanuele erano solo degli invasori. Al sud fecero solo danni, privandolo di importanti risorse. Ecco perché negli ultimi anni la figura del brigante è stata rivalutata. Non più un volgare ladro o un rapinatore, ma a modo suo un rivoluzionario. Un concetto, questo, ribadito con forza durante un incontro organizzato a Castellino del Biferno dal presidente di Sud e Civiltà, Edoardo Vitale. “Briganti, il sud italia li ama: fatevene una ragione”: questo il tema provocatorio dell’incontro non a caso organizzato in un paese che in questi mesi ha fatto parlare di sé a livello nazionale, grazie alla decisione del sindaco Enrico Fratangelo di adottare una moneta complementare – il ducato – destinata alle famiglie in difficoltà durante l’emergenza sanitaria.