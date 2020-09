Gam, domani presidio di lavoratori e sindacati davanti la Giunta Regionale. Anche la Caritas nazionale si interessa della vertenza e scrive a Ministro e Governatore

Si sono riuniti in assemblea a Campobasso, lavoratori della Gam e rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, e hanno deciso di attivarsi con iniziative per una risoluzione immediata dell’annosa vertenza, chiedendo anche una task force alla Regione. Il 4 novembre è vicino e manca poco alla scadenza della cassa integrazione. Poco meno di 300 persone si ritroverebbero, dopo anni di battaglie, promesse, incontri e prospettive di rilancio, con nulla in mano, nessun supporto al reddito. La retrocessione in Solagrital – hanno spiegato i lavoratori – significherebbe lettere di licenziamento. In molti hanno più di 50 anni, e sarebbe difficile la ricollocazione. Hanno famiglie. Domani, come annunciato dai sindacati, un centinaio di lavoratori saranno davanti alla Giunta Regionale, in presidio, l’ennesimo.

I lavoratori della Gam nei giorni scorsi hanno scritto alla Caritas nazionale e a Don Alberto Conti, direttore della Caritas di Trivento. Un appello accorato perché, hanno detto, vogliono rendersi utili, avere un impiego, benchè provvisorio, fare qualsiasi cosa per la collettività, il bene comune, pur di andare avanti fino alla pensione e non essere costretti a emigrare, come i giovani, come i figli per mancanza di lavoro e opportunità. Vogliono far giungere la loro voce oltre i confini regionali, “a chi – hanno rimarcato – potrebbe ipotizzare soluzioni di lavoro di utilità sociale o qualsiasi formula per non essere abbandonati al proprio destino fra 60 giorni”.

E la Caritas di Trivento, con Don Alberto Conti, questo appello lo ha accolto, evidenziando, in una lettera agli stessi lavoratori, che chi ha il dovere istituzionale di intervenire, finora non lo ha fatto con la prontezza e la visione che sarebbero state necessarie. Se nessuno avvertisse il pericolo reale, imminente di un grande esodo anche di 50enni e 60enni – ha continuato – sarebbe la fine definitiva delle nostre speranze di creare le condizioni di un nuovo benessere, per modesto che possa essere, per la nostra terra”. Concetto che ha espresso, come Caritas di Trivento, anche nella lettera inviata al Ministro del lavoro e Politiche Sociali Nunzia Catalfo e al Governatore Toma, chiedendo di intervenire con con cuore e mente e con competenza e forza istituzionale. E al Ministro e al Governatore ha scritto anche il direttore della Caritas Nazionale Francesco Soddu, riportando l’appello dei lavoratori Gam. “Vi affidiamo anche questa situazione di sofferenza – è stato a sua volta l’appello di Soddu alle istituzioni – nella speranza che si riescano a ipotizzare soluzioni di lavoro di utilità sociale o qualsiasi formula che consenta di non abbandonare questi lavoratori e le loro famiglie”.