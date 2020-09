Circolo La Nebbia Cus Molise, definito il calendario delle amichevoli

Il Circolo La Nebbia Cus Molise che partirà con la preparazione lunedì 7 settembre, ha definito il quadro delle amichevoli. Test di grande livello che saranno utilissimi per valutare lo stato di forma della squadra in vista del campionato che scatterà il 17 ottobre. La prima uscita ufficiale per la squadra di Marco Sanginario ci sarà il 19 settembre 2020 in casa dello Sporting Venafro. Un test match che arriva dopo dodici giorni di lavoro contro una squadra, quella di Daniele Di Padua, che parteciperà al campionato di serie B. Cinque giorni più tardi, il 24 settembre, sarà una squadra di serie A a testare il polso ai molisani. Il Cln Cus Molise, infatti, scenderà sul parquet della Sandro Abate Avellino. Una gara questa che rappresenta sicuramente un banco di prova di grande livello per verificare lo stato di preparazione del gruppo. Ad ottobre, poi, grande futsal al Palaunimol con il secondo quadrangolare Città di Campobasso, kermesse di valore assoluto nella quale si confronteranno oltre ai padroni di casa del Cln Cus Molise, l’Acqua&Sapone futsal del tecnico Scarpitti impegnata ai vertici della prossima serie A, la Tombesi calcio a 5, avversaria dei molisani in campionato e l’Active Network (anche questa formazione di serie A2). Un evento che darà sicuramente lustro a tutta la città di Campobasso.

L’ultimo test precampionato ci sarà il 10 ottobre sempre al Palaunimol contro la Lazio calcio a 5 (serie A2). “Abbiamo scelto avversarie di valore per il nostro precampionato in modo da poter verificare a che punto è il nostro lavoro – sottolinea il dg Gilberto Griguoli. Saranno test che ci permetteranno anche di mettere a punto i meccanismi tecnico-tattici in vista degli impegni ufficiali. Sono tutte squadre validissime nelle rispettive categorie di appartenenza con il quadrangolare del 3 ottobre che rappresenta la classica ciliegina sulla torta di un calendario precampionato di qualità. Siamo convinti che possiamo divertirci e toglierci delle belle soddisfazioni”.