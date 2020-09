Calcio, Senigagliesi nuovo tecnico dell’Agnonese. Campobasso e Vastogirardi proseguono il lavoro sul campo

Il nuovo tecnico dell’Olimpia Agnonese è il marchigiano Stefano Senigagliesi, originario di Osimo, lo scorso anno alla guida della Sangiustese fino a gennaio. Senigagliesi vince la concorrenza di Matteo Vullo e di altri tecnici che erano in lizza per la panchina granata. L’ufficialità di Senigagliesi è giunta in mattinata dopo giorni di riflessione e di summit societari. L’ultima riunione in ordine di tempo si è tenuta proprio ieri sera. L’Agnone, dunque, può entrare in una fase operativa. Lo fa con un certo ritardo sulla tabella di marcia, ma i dirigenti hanno sempre assicurato che di calciatori ne erano stati comunque fermati quanto meno a livello verbale. Attesi anche altri nomi legati ad altre cariche come quella di presidente e direttore sportivo.

Mandragora e De Angelis stanno provando a completare il puzzle a disposizione di Cudini in gran parte già messo a punto grazie alle riconferme dalla passata stagione. Va detto che la dirigenza vuole che il tecnico disponga di una squadra adattabile alle esigenze del momento, ma che, soprattutto, lo stesso Cudini possa gestire al meglio la situazione legata ai fuori quota: ecco il motivo per cui un portiere ed un attaccante saranno gli under piu giovani. In maniera tale che Cudini possa anche decidere per un turno di giocare con un tridente offensivo completamente senior. Ma queste sono valutazioni da rimettere alla discrezionalità del tecnico. Il portiere Piga ed il centrocampista Corda arrivati lunedi scorso in Molise verranno tesserati a giorni: soltanto qualche cavillo burocratico ne frena la firma ufficiale sul contratto. Anche il difensore Capuozzo è in prova e pare stia suscitando una buona impressione. Potrebbe essere destinato anch’egli al rossoblu. Allenamenti con il gruppo pure per l’under di prospettiva Stefano Naddeo. La giovane punta è di proprietà del Bologna. Allo stesso modo, il discorso legato alla prima punta starebbe restringendo il campo: Ferrario dovrebbe rimanere in Lega Pro, molto probabilmente alla Giana Erminio. Rimane saldamente in piedi la trattativa per Ferdinando Sforzini, trentaseienne nativo di Tivoli e con un insigne passato nel professionismo. Il Campobasso starebbe attendendo una risposta da Sforzini che si sarebbe riservato una decisione non solo per ragioni economiche, ma anche personali: il giocatore, residente in provincia di Viterbo, dovrebbe comunicare le proprie scelte entro la settimana alla società rossoblu. In caso di risposta affermativa da parte di Sforzini, il Campobasso sarebbe praticamente fatto. Inoltre la società, tramite la propria pagina Facebook, ha dato delle anticipazioni sulla nuova maglia che la squadra indosserà con bordo verticali in rossoblu. A primo impatto visivo appare davvero una maglia molto bella. La società che na ha diffuso alcune immagini dovrebbe presentarla nel corso di una conferenza stampa.

Il Vastogirardi ha ripreso a lavorare in quel di Fornelli: mister Prosperi sta tenendo sotto torchio i suoi giocatori. Doppia seduta prevista per oggi e domani. La dirigenza racconta di un gruppo giovane e motivato, fortemente intenzionato a rappresentare la sorpresa in positivo della quarta serie cosi come è stato nello scorso campionato. Domenica prossima la squadra di Prosperi sarà impegnata in un’amichevole contro il Fasano.

Intanto proprio ieri la Lega Nazionale dilettanti ha reso ufficiali altri tre ripescaggi: si tratta del Corticella, del Nardò e del Francavilla. A proposito del Nardò, diremo che la panchina pugliese è stata affidata all’ex capitano del Campobasso, Ciro Danucci alla sua prima da allenatore. Al momento il campionato di quarta serie è composto da 164 formazioni. Per la determinazione dei gironi di serie D, sarà necessario attendere il completamente degli organici dei campionati professionistici, verosimilmente verso la fine di questa settimana o all’inizio della prossima.