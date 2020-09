Scuola, Boccia: “Su apertura nessun rinvio, le Regioni sono sempre autonome sul tema”

“Nessuno ha rinviato nulla. E’ da quando esiste questo modello che sono le regioni a definire l’inizio delle lezioni in classe. La differenza e’ che prima non c’era questo dibattito quotidiano sulla ripartenza della scuola”. Lo dice il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia ad ‘Agora’ estate’ su Raitre. Noi, spiega, “abbiamo definito un percorso ed e’ stato detto dal 14 settembre ripartono” le lezioni. Poi “le regioni possono, ma non devono” seguire questa indicazione. Quindi, prosegue, “se ci sono regioni che ritengono di ripartire dopo le elezioni, perche’ ritengono utile fare un’unica sanificazione, possono farlo come hanno sempre deciso nella loro storia”. Certo, continua BOCCIA, “capisco che fa share per quelli che ogni giorno costruiscono un pezzo di propaganda politica sul tutto va male, tutto crollera’, speriamo che il governo crolli su qualcosa… Noi stiamo cercando di mettere insieme strumenti e informazioni per dare certezze e sicurezza sanitaria agli italiani. Per noi la prudenza e’ una virtu, per una parte dell’opposizione e’ un limite”