Riapertura scuole, ok da Conferenza Unificata su trasporto pubblico locale

La riapertura delle scuole viene definita il primo banco di prova dopo il lockdown. Riapertura fissata, dopo sei mesi di fermo, compresa la pausa estiva, per il 14 settembre, con le conseguenti posizioni su rinvii o meno.

Nelle scuole stanno arrivando i banchi singoli, le mascherine, si procede alle sanificazioni e si ultimano gli interventi. La Conferenza Unificata ha sciolto il nodo Trasporto pubblico locale, dando il via libera al nuovo piano che prevede l’aumento della capienza massima dei mezzi all’80%, con più posti a sedere e una maggiore riduzione di quelli in piedi. Un limite, si legge nelle linee guida, che potra’ essere superato, arrivando quasi al 100%, installando “separazioni removibili” tra i sedili. La capienza massima, inoltre, potra’ essere raggiunta per i tragitti che non superino i 15 minuti. I mezzi, sui quali bisognera’ continuare ad indossare la mascherina, dovranno avere dispenser per l’igienizzazione e dovranno essere sanificati garantendo il ricambio d’aria. Il Governo, è stato deciso, stanziera’ nella legge di Bilancio 200 milioni per le Regioni e 150 per Comuni e Province per i servizi aggiuntivi di trasporto. Soddisfatto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia.

Toma ha giudicato positivamente l’approvazione delle linee guida per il trasporto pubblico in sicurezza sanitaria. “Diamo cosi’ maggiori certezze ad operatori ed utenti anche in vista della riapertura a settembre delle scuole – ha spiegato a margine della Conferenza Unificata nella quale ha rappresentato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome .” Ad oggi la data del 14 settembre è ferma” ha spiegato all’Ansa. “La decisione in Molise – ha continuato – e’ subordinata anche alla verifica dello stato dei trasporti e ad “un’accurata ricognizione delle misure applicate e si resta in attesa anche delle indicazioni che emergeranno dal Tavolo tecnico regionale sulla scuola istituito dall’Ufficio scolastico regionale”.

Durante l’ingresso e l’uscita da scuola, che saranno indicati con chiarezza come avviene nei locali pubblici, sara’ obbligatorio indossare la mascherina, cosi’ come sara’ obbligatoria negli spazi comuni. Ovviamente con la febbre oltre 37,5, o con i sintomi del Covid, si restera’ a casa e si procedera’ all’attivazione di tutte le misure per verificare la presenza del virus e fare l’eventuale tampone. La temperatura dovra’ essere misurata a casa e comunque prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico. Salita che avverrà garantendo un distanziamento di almeno un metro, in maniera ordinata, facendo entrare il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto. Per la discesa si procederà uno per uno evitando contatti ravvicinati.