Questura Isernia, Pasquale Marcovecchio nuovo Dirigente della “DIGOS”

37 second read

37 second read

37 second read

Share on Twitter

Share on Facebook

Alcuni giorni orsono il Questore di Isernia, Roberto Pellicone, ha redistribuito gli incarichi delle dirigenze di alcuni Uffici di via Palatucci. In particolare il Dottor Pasquale Marcovecchio, già Dirigente dell’U.P.G.S.P., dopo aver diretto per circa due anni anche l’Ufficio del Personale, ha ricevuto l’incarico di dirigere la “DIGOS”.