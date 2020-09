Isernia. Si insedia il nuovo questore Soricelli: prevenzione e vicinanza ai cittadini le mie priorità

61 anni, originario della provincia di Pesaro, ma campano d’adozione, sposato, con una figlia, Luciano Soricelli conosce molto bene la provincia di Isernia. La sua carriera cominciò proprio nel capoluogo. Era il 1988 quando da vice commissario mise piede per la prima volta nella vecchia questura di via Kennedy. Oggi torna da questore. É stato trasferito dopo aver avviato le attività di polizia nella provincia di Fermo, istituita da pochi anni. Torna con gioia per centrare innanzi questi obiettivi: fare tanta prevenzione e – nel segno della continuità con il predecessore Roberto Pellicone – stare sempre vicino alla gente. Ampia attenzione naturalmente anche alla lotta alla criminalità: tra le priorità c’è quella di evitare possibili infiltrazioni. Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, diverse attività sono in crisi e il rischio che la malavita possa approfittarne è davvero alto.