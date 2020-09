Cln Cus Molise, Antonello Di Lella nello staff dei preparatori dei portieri

Antonello Di Lella entra nello staff dei preparatori dei portieri del Circolo La Nebbia Cus Molise per la stagione 2020-2021. Con l’inizio della preparazione precampionato fissata per lunedì prossimo 7 settembre al Palaunimol, il club aggiunge un altro tassello al suo staff tecnico. A lavorare alla corte di mister Marco Sanginario al fianco di Lofano e Soufi, sarà l’ex portiere della Futsal Campobasso. Una nuova sfida per il molisano classe 1985, fresco di corso a Roma presso la scuola portieri David Calabria con in cattedra Luca Di Eugenio, storico preparatore dell’Acqua & Sapone e del portierone Stefano Mammarella. “E’ stato un momento formativo molto importante – rimarca – ho avuto modo di apprendere nozioni importanti sul lavoro che devono svolgere i portieri, è stato un momento di confronto prezioso per me”.

Poi Di Lella sposta la sua attenzione alla nuova sfida che lo attende. “Sono contento di intraprendere questa nuova avventura – sottolinea – ho giocato per tanto tempo nei campionati regionali di futsal e da appassionato ho sempre seguito con attenzione le gesta della squadra di mister Sanginario. Oggi mi trovo a far parte del suo staff e la cosa mi fa enormemente piacere oltre ad essere per me motivo di orgoglio. Mi affaccio a questa nuova esperienza con grande senso di responsabilità e con grande umiltà, con la speranza di poter dare il mio contributo alla causa”. Il pensiero va poi alla stagione che partirà la prossima settimana. “Quello del Cln Cus Molise è uno staff di grande qualità e di esperienza assoluta – dice – lunedì partiremo per questa nuova avventura e lo faremo con grande voglia di ottenere risultati importanti. Lavorando sul campo, con abnegazione e sacrificio possiamo arrivare lontano. Per quello che sarà il mio compito – rimarca Di Lella – cercherò di mettere a disposizione dei portieri quelle che sono le mie conoscenze e le mie capacità. I risultati importanti si ottengono sempre lavorando di squadra e questo al Circolo La Nebbia Cus Molise avviene da sempre. Ringrazio lo staff tecnico con in testa mister Sanginario e la società per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto e mi auguro di riuscire a dare un contributo prezioso a questa causa”.