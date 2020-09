Caos ticket agli sportelli Asrem, Florenzano: “Colpa di Molise Dati, abbiamo dovuto risolvere manualmente”

Un software obsoleto non ha permesso a ‘Molise Dati’, società partecipata della Regione, di modificare il programma ed eliminare il costo di 10 euro del superticket sanitario da oggi cancellato in tutta Italia. Il disguido ha generato caos nelle prime ore della mattinata agli sportelli di prenotazione delle prestazioni sanitarie fino a quando l’Asrem è corsa ai ripari. E’ il direttore generale Oreste Florenzano a spiegare a Telemolise cosa è accaduto e a esternare il suo disappunto. “Purtroppo la società che gestisce il software – afferma – solo stamattina ci ha comunicato che non è possibile modificare il programma e questo ha generato una criticità. Siamo dovuti subito intervenire facendo partire una disposizione ai nostri operatoti per far modificare in maniera manuale le procedure e applicare quindi la cancellazione del ticket agli utenti. Ovviamente i cittadini che stamattina, prima del nostro intervento, hanno continuato a pagare i dieci euro, avranno un rimborso”.