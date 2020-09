Calcio, il giovane Naddeo vicino al Campobasso. Illecito tra Bitonto e Picerno, cambia gli scenari in Lega Pro

In casa Campobasso proseguono i contatti per la prima punta richiesta da mister Cudini. Colloqui fitti in particolare con Nando Sforzini, come detto ampiamente in questi giorni, l’ariete che manca al tecnico marchigiano per avere una soluzione tattica diversa anche rispetto alla passata stagione. Sul fronte under la ricerca della società per sostituire Zammarchi, dovrebbe aver portato all’esterno offensivo classe 2002 Stefano Naddeo. Giovane ala destra, cresciuto nelle giovanili del Bologna, dove ha svolto tutta la trafila, per poi passare all’under 19 della Cavese in Lega Pro. La trattativa dovrebbe essere chiusa, salvo imprevisti, per il prestito del ragazzo. Campobasso che ha ripreso ieri i lavori sul campo, questa volta sul sintetico di Ripalimosani, 20 giorni per preparare l’esordio ufficiale in Coppa Italia.

Ancora non ci sono novità da Agnone, siamo al 1 settembre e la società granata ancora non ha dato il via alla stagione 2020/2021. Manca il nome dell’allenatore, non ci sono notizie sulla squadra, segnali che lasciano intendere una difficoltà organizzativa dopo l’addio del presidente Colaizzo che ha garantito comunque una sponsorizzazione importante. Attendiamo news a stretto giro per una piazza che ha fame di calcio e che rappresenta un totem del calcio molisano considerati i tantissimi anni di militanza nel campionato di serie D dalla stagione 2007/2008.

Per quanto riguarda il calcio regionale la Figc Molise con il suo comitato tecnico scientifico ha fornito delle direttive in vista della ripresa delle attività sportive. Si torna in campo questo week end con le gare di Coppa Italia, una ripresa importante considerato che il calcio a livello regionale manca dai primi giorni di agosto. Direttive che dovranno essere recepite dalla Regione Molise e disponibili per sostenere, nel miglior modo possibile, le società molisane.

Sul pianeta Lega Pro è arrivata la sentenza in merito alla combine Picerno-Bitonto. Erano stati rinviati a giudizio il Bitonto neo promosso in Lega Pro ed il Picerno, per una presunta irregolarità nella sfida tra le due società terminata con il punteggio di 3 a 2 il 5 maggio del 2019 nel campionato di serie D. La partita valida per il girone H sarebbe stata volutamente persa da parte dei giocatori bitontini per favorire, ovviamente gli avversari. Ieri pomeriggio è arrivata la sentenza, il Picerno viene retrocesso all’ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2019/2020; il Bitonto, viene sanzionato con una penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/2020. I baresi perdono così il primo posto che era valso la promozione in Lega Pro a vantaggio del Foggia, arrivato secondo nel girone, con un solo punto di distacco dopo la cristallizzazione delle classifiche di quarta serie. Per le due società c’è possibilità di ricorrere alla Corte d’Appello entro il 7 settembre. Dunque due posti liberi, uno occupato dal Foggia, mentre l’altro per una nuova riammissione delle società di Lega Pro retrocesse dopo i play out, a sperare sono Pianese e Rende, più difficile la riammissione dell’Arzignano.

Infine a margine del Consiglio Federale, si è deciso per la riapertura di tutti gli stadi relativamente alle competizioni della Lega Nazionale Dilettanti. Una svolta importantissima, specie per la Serie D, con la possibilità di far accedere fino a 1000 spettatori a seconda della capienza di ogni singolo impianto sportivo, rispettando alla lettera le disposizioni previste dal protocollo già stilato in precedenza.