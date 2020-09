Bocce, doppio appuntamento nel week end

È stato un intenso fine settimana in Molise. Due le gare a distanza di poche ore. A Campobasso, sabato, è andata in scena la gara ‘Il Molise delle bocce continua… in sicurezza’, Coppia Regionale Imposta senza vincolo di società, organizzata dal Bocciodromo Comunale di Campobasso del presidente Luigi Colavecchia, a cui hanno preso parte 48 formazioni. A vincere sono stati i salernitani Sergio Baselice (Santa Lucia Sant’Alfredo) e Christian Baselice (Cacciatori), che hanno superato in finale *Nicola Panella e Pompeo Cifiello del DLF Benevento. Sul gradino più basso del podio i termolesi della Madonna delle Grazie, Stefano Pellicanò e Rino Pietronigro. Quarta piazza Alfonso Mauro (Santa Chiara Quarto) e Anita Barone (Nuovo Grifone Latina). A chiudere il quadro finale: al quinto posto Gabriele Quattrocchi (Olsaretti Castelliri) e Luca Casinelli (Primavera Sora), sesti Giuseppe Iacovino e Alessandro De Castro della Bocciofila Avis Campobasso, in settima piazza Maurizio Iacobucci e Vittorio Addona della Torre Vinchiaturo, ottava posizione per Marco Petitta e Walter Tersigni della Primavera Sora. Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise.

Domenica, invece, è stata la volta di una competizione organizzata dalla Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione, denominata ‘4° Trofeo Museo del Profumo di Sant’Elena Sannita’ con 32 binomi al via. Successo per Antonio Noviello (Enrico Millo Baronissi) e Clemente Di Bartolomeo (Frosolonese), che, al termine di una combattuta finalissima, hanno battuto Alfonso Mauro (Santa Chiara Quarto) e Anita Barone (Nuovo Grifone Latina). Terza posizione per Marco Petitta e Walter Tersigni della Primavera Sora, quarti Rocco Ricci (Bocciodromo Comunale Campobasso) e Michele D’Elia (Monforte Campobasso). Quinti Donato Giorgio (Bellizzi) e Alfonso Montella (MCM Angri), sesto posto per Giovanni Cibelli e Luigi Bruno della Cacciatori Nocera Superiore. Anche a Frosolone il direttore di gara è stato Lucio Fiorella.