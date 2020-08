Tragedia Ripalimosani, anziana muore in seguito ad una rovinosa caduta

Sarebbe morta in seguito ad una rovinosa caduta, avvenuta all’interno della propria abitazione, nel centro storico di Ripalimosani. A perdere la vita un’anziana di 88 anni. Sul posto la Polizia ed i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della donna. Ancora incerta la dinamica della tragedia: l’anziana potrebbe essere scivolata sulle scale, ma non si esclude che possa essere caduta in una botola lasciata inavvertitamente aperta.