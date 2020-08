Nella notte un branco di cinghiali attraversa la Trignina allo svincolo per Trivento, coinvolte alcune auto nell’incidente

Un branco di cinghiali attraversa la Trignina nella notte, coinvolte alcune auto nell’incidente. È accaduto la scorsa notte, sul rettilineo della Statale 650 che porta allo svincolo per Trivento. Un branco di circa 30 cinghiali, in piena notte erano le 1.30, ha attraversato l’arteria procurando un incidente stradale dove sono rimaste coinvolte alcune autovetture. Sul posto è ancora visibile la vasta chiazza di sangue, lasciata dai cinghiali dopo il violento impatto. La problematica legata ai cinghiali non risparmia neanche questa importante arteria, la Statale 650, che collega il litorale adriatico con il tirrenico. Sono anche giornate di particolare traffico, considerato l’alto numero di bagnanti pendolari che raggiugono le località marine. In realtà un intervento di messa in sicurezza, in questo senso, è stato realizzato negli anni scorsi, con l’innalzamento dei guard rail ma a quanto pare gli ungulati rimangono una minaccia seria per gli automobilisti, ancor peggio per i motociclisti.