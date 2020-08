La Molisana Basket il 12 settembre amichevole a Battipaglia

Al via la seconda settimana di preparazione per La Molisana Basket Campobasso. Le ragazze di coach Sabatelli si stanno preparando in vista dell’esordio nella massima serie nazionale. Lo scorso fine settimana è stato ufficializzato il calendario, si parte il 4 ottobre in esterna con Schio per poi giocare la prima gara casalinga l’11 ottobre contro Venezia nel nuovo scenario della “La Molisana Arena” nell’area di Selva Piana. Nel mezzo il primo turno infrasettimanale a Vigarano (il 7 ottobre). Intanto, si va definendo anche il calendario dei test (cinque complessivamente) che rientrano nell’ambito delle attività consentite dall’ultimo protocollo di ripresa stilato dalla Federbasket. Per le magnolie l’esordio sarà in esterna sabato 12 settembre a Battipaglia per quello che sarà un antipasto del confronto del 25 ottobre in programma in Molise e valido per la quinta giornata d’andata del torneo di A1 femminile. Nei prossimi giorni, invece, saranno definiti (ed ufficializzati) gli ulteriori appuntamenti, fissate già le date 18 e 19 settembre ed un quadrangolare nell’ultimo week end del mese, da svelare il nome delle avversarie.



A proposito della squadra si sono aggregate al roster dopo aver osservato il periodo di quarantena le lunghe Samantha Marie Ostarello e Carolina Sanchez. All’appello manca solo l’ala statunitense Julie Wojta, attesa oggi a Roma e pronta ad allenarsi con le compagne una volta effettuato anche il tampone di riscontro a quello già sostenuto nell’Illinois e dopo aver completato il ciclo dei test fisici e medici.