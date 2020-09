Investita in centro a Termoli: dopo tre giorni muore anziana. Donati gli organi

Purtroppo non ce l’ha fatta l’anziana di Termoli che lo scorso venerdì mattina era stata investita in pieno centro mentre attraversava la strada. Dopo tre giorni di ricovero nell’ospedale dell’Aquila dove era stata trasferita Lina De Rosa, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 80 anni, è deceduta, nonostante un disperato tentativo di sottoporla a un intervento chirurgico. Troppo grave il trauma cranico e l’emorragia cerebrale provocata, dopo aver battuto violentemente la testa a terra. Dall’arrivo dei soccorsi fino al trasporto in ospedale era rimasta incosciente. Una volta qui e dopo i primi accertamenti è iniziato il giro di telefonate per trasferirla in un centro dotato di neurochirurgia. All’ospedale dell’Aquila un posto disponibile e nel pomeriggio di venerdì il trasferimento in elisoccorso. L’anziana purtroppo non è riuscita a superare le gravi ferite riportate ed è deceduta, per volontà sua e della famiglia sono stati donati gli organi: fegato e reni. L’investimento si è verificato in via Cesare Battisti, stradina che dalla statua della Madonnina porta verso via Fratelli Brigida. A travolgere la signora Lina una Fiat 600, alla guida un uomo di Petacciato che ora è indagato per omicidio stradale. Le indagini sono seguite dalla Polizia Municipale, ma il decesso della donna riporta prepotentemente alla ribalta l’alto numero di investimenti sulle strade di Termoli. A luglio un uomo di 72 anni Rocco Giamberardino era stato investito in via Corsica ed era morto dopo 11 giorni di agonia all’ospedale di Pescara.