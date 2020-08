Frontale sulla Statale 87, il bilancio è pesantissimo: tre morti

Gravissimo incidente stradale, in serata, lungo la statale 87, nel tratto compreso tra il bivio di Sepino ed Altilia. Due auto si sono scontrate frontalmente su cui sarebbe piombato un pick up. Il bilancio è pesantissimo:sarebbero tre i morti. Due persone sono morte sul colpo. Si tratterebbe di un 70enne di Sepino e una donna. Una terza , le cui condizioni erano disperate, sarebbe morta durante il trasporto in ospedale. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine e i sanitari del 118. Tra le possibili cause della tragedia il violento temporale che imperversava sulla zona.

Seguono aggiornamenti