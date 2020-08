Crisi idrica, in Regione vertice tra Toma e i sindaci: annunciati lavori agli acquedotti

Esattamente una settimana fa i sindaci dei nove comuni molisani dove l’emergenza idrica è più grave in questa estate senza piogge avevano chiesto al presidente della Regione un incontro urgente per affrontare la questione. Nel giro di poche ore Toma li aveva convocati a Palazzo Vitale. Stamattina il faccia a faccia tra il governatore, il presidente di Molise Acque Giuseppe Santone, il direttore del Quarto Dipartimento della Regione, Manuel Brasiello, e gli

amministratori di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guglionesi, Montecilfone, Palata, Tavenna, San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato e Montenero di Bisaccia. I sindaci hanno chiesto interventi in tempi rapidi per risolvere i problemi più gravi che hanno lasciato a secco i rubinetti. Dopo aver ascoltato gli amministratori Toma ha annunciato un prima importante novità e cioè i lavori di Molise Acque, già avviati, per mettere in collegamento l’acquedotto centrale con quello sinistro. Un intervento questo che una volta ultima consentirà un miglioramento della situazione.