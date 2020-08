Assistenza tecnica Psr e Fsc, Facciolla: per il mancato rinnovo dei contratti cento persone senza lavoro

Il mancato rinnovo dei contratti da parte della Regione per l’assistenza tecnica per il Fondo sviluppo e Coesione e Psr.

La denuncia è del consigliere regionale del Pd, Vittorino Facciolla secondo il quale ad oggi restano incomprensibili le logiche “per cui – ha detto – anziché investire sul patrimonio umano formato e già esistente si preferisce che venga disperso mentre non c’è alcun motivo per non rinnovare i circa 100 contratti proprio ora, in piena crisi economica post Covid”, ha concluso.