Notti di incendi dal capoluogo alla costa: Vigili del fuoco al lavoro senza sosta

Quella appena trascorsa è stata una notte di incendi in più zone della regione. Incendi si sono scatenati tra la frazione di Santo Stefano, a Campobasso, e il comune di Castropignano. E poi ancora in diversi comuni del basso Molise, in particolare nella zona di Larino. “Nel territorio di Castropignano, allo stato attuale, la situazione è stata messa in sicurezza – ha riferito il sindaco del paese Nicola Scapillati -. Grazie ai Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile e volontari”. In diversi casi, anche in basso Molise, le fiamme hanno lambito alcune abitazioni.

“E’ stata una notte senza fine – fanno sapere dal comando provinciale di Campobasso dei Vigili del fuoco -. Le squadre sono state impegnate sul fronte degl’incendi, protrattisi anche dal primo pomeriggio di ieri, in diversi comuni della provincia. Ettari di bosco, sterpaglie ed incolto, andati in fumo in diverse aree del basso molise. Tutt’ ora sono in corso operazioni di spegnimento nell’interland dei comuni di Guardialfiera, Larino, Civitacampomarano ed Oratino; comuni in cui è all’opera tutto il contingente di uomini e mezzi disponibile.