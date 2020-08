Incendi in Basso Molise, fiamme nella chiesa di Sant’Antonio a Guglionesi

Share on Twitter

Share on Facebook

Momenti di tensione a Guglionesi per gli incendi che nelle ultime ore hanno tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Prima i roghi della mattinata, alcuni dei quali hanno lambito le case alla periferia del paese.

Le fiamme si sono anche pericolosamente avvicinate a una cabina del gas. Poi, nella chiesa da qualche tempo in disuso di via Capitano Verri, l’incendio, forse provocato da qualche scintilla portato dal vento, ha attecchito sul tetto di Sant’Antonio Abate.

Il solaio ha preso fuoco ed è crollato e l’incendio è divampato anche all’interno.

Sul piazzale antistante la chiesa, oltre ai residenti della zona, il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti e diverse squadre di pompieri. Prima, con un’autoscala, è stato raggiunto quel che restava del solaio, poi entrati all’interno i vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza tutta l’area.

Già tre anni fa, Sant’Antonio Abate aveva preso fuoco e ora il rischio è che l’intera struttura possa collassare.

Il fumo, acre e trasportato dal vento, ha investito gran parte del paese, rendendo quasi irrespirabile l’aria.

Per motivi di sicurezza è stata interrotta l’energia elettrica lungo via Capitano Verri, la strada interessata dall’incendio all’interno della chiesa e nelle strade circostanti, fino al quartiere di Porta Nuova. Si tratta di un disservizio temporaneo per il quale l’Enel, provvederà al ripristino a breve dopo le operazioni necessarie.

Per tutta la nottata i vigili del fuoco hanno lavorato in una zona a ridosso di Castropignano. In Contrada Tivone, a poche centinaia di metri dall’innesto della fondovalle del Rivolo.

I vigili sono stati impegnati per diverse ore per avere ragione del fuco cghe ha mandato in fumo diversi ettari di vegetazione.

Scena analoga a Larino, per le fiamme divampate alla periferia del paese. Anche in questo caso l’incendio è stato domato dopo un lungo lavoro dei vigili del fuoco.

Foto: Primonumero